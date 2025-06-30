Adana'da Kalp Krizi Geçiren Muhtar Hayatını Kaybetti
Kozan ilçesinde muhtar Alper Hallaç, kalp krizi nedeni ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hallaç'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kalp krizi geçiren muhtar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mahmutlu Mahallesi'nin muhtarı Alper Hallaç, 14 Haziran'da fenalaşması nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hallaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hallaç'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel