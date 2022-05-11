Adana'da kaleşnikoflu iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

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Adana'da kaleşnikoflu iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da kaleşnikoflu iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve birinin elinde kaleşnikof bulunan motosikletli iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve birinin elinde kaleşnikof bulunan motosikletli iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız motosikletteki şüphelilerden birinin elinde uzun namlulu silah görünce durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen iki şüpheli motosikletle ara sokaklara kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheliler, yanlarındaki kaleşnikofu atıp izini kaybettirmek istedikleri sırada yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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