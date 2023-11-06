Adana'da Kaldırımda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

ADANA'da kaldırımda yürürken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Anıl A. (19), bacağından yaralandı. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Anıl A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Anıl A., yanına yaklaşan motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Anıl A., koşarak caddedeki bir banka şubesine sığındı. Şüpheliler bir el daha ateş etti, kurşun şubenin camına isabet etti. 2 şüpheli motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Anıl A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.