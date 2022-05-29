Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Haberler

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Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Yüreğir ilçesinde kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Yüreğir ilçesinde kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'ndeki kahvehane önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, iş yerine ateş açarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 1 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de caddede ve kahvehanede inceleme yaptı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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