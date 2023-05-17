Adana'da kahvehanede uyuşturucu satarken yakalanan sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kahvehanede uyuşturucu satarken yakalanan sanık 13 yıl 9 ay hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kahvehanede uyuşturucu satarken yakalanan sanık 13 yıl 9 ay hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekipleri tarafından merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde gece vakti iş yerinin arka kısmında bulunan elektrik direğinin yanına sakladığı uyuşturucuyu kahvehanesinde U.A'ya satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olmasını da dikkate alarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.D, "Uyuşturucu bana ait değil. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.