Adana'da Kahvehanede İşlenen Çift Cinayet: 35 Yıl Hapis Cezası İstemi

Adana'da Kahvehanede İşlenen Çift Cinayet: 35 Yıl Hapis Cezası İstemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kahvehanede okey oynayan iki kişi, 17 yaşındaki D.G. tarafından silahla vurularak öldürüldü. D.G.'nin cinayet öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Olay sonrası D.G. yakalanarak tutuklandı ve toplam 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA'da kahvehanede okey oynayan Erkan Savan (35) ile Ramazan Durak'ı (40) tabancayla vurarak öldüren D.G. (17) hakkında 35 yıl hapis cezası istendi. Cinayetten önce tabancalı fotoğrafıyla 'Yolun sonu, son 5 dakika' paylaşımı yapan D.G., iddianamedeki ifadesinde Savan'ı annesine cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğünü, Durak'ın ise kazara vurulduğunu ileri sürdü.

Olay, 25 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyen D.G. kahvehaneye gidip, okey oynayan Erkan Savan'a tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Savan ile yanındaki Ramazan Durak'ın göğsüne isabet etti. Savan ile Durak kanlar içinde yere yığılırken, D.G., ise kaçtı. İhbarla kahvehaneye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından Savan ile Durak'ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAHVEHANE ÖNÜNDE BEKLEMİŞ

Cinayet şüphelisi D.G.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Kahvehane önünde bir süre bekleyen D.G.'nin, cinayetin ardından kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekibi, şüpheliyi fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakaladı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen D.G.nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Erkan Savan'ı öldürdüğü, yanındaki Durak'ın ise kaza kurşunuyla vurulduğunu söylediği belirtildi.

YOLUN SONU, SON 5 DAKİKA' PAYLAŞIMI

Tutuklanan D.G.'nin, tabancalarla çekildiği bir fotoğrafını, cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. D.G.'nin, paylaşımın altına 'Yolun sonu, son 5 dakika' notu düştüğü ve Savan'ın isim ve soy isminin baş harflerini yazdığı görüldü.

36 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürüten soruşturmanın ardından D.G. hakkında 'kasten öldürme' suçundan toplam 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame yaşı küçük olduğu için Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cinayet şüphelisi D.G. iddianamedeki ifadesinde bu kez Erkan Savan'ı annesine cinsel saldırıda bulunduğu için, Ramazan Durak'ı ise kazara öldüğünü ileri sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Programda ilginç anlar: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 eser dinletti

Bahçeli'den sürpriz: Bizzat dinletip "Nasıl buldunuz?" diye sordu
Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat

Tarihi zaferin yıl dönümüne damga vuran kare
Devlet hastanesinde olay: Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü

Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım

Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde son kararını verdi

Galatasaray, Barış Alper transferinde son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.