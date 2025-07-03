Adana'da Kahvehane İşletmecisi, Tartıştığı Dönerciyi Vurdu

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Adana'da bir kahvehane işletmecisi, iş yerinin kepengine 'hasım' yazan dönerciyi tabancayla bacağından vurdu. Olay sonrası yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da kahvehane işletmecisi R.Ü., tartıştıkları için iş yerinin kepengine sprey boyayla 'hasım' yazan dönerci Servet Bulut'u tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Dönerci Servet Bulut ile kahvehane işletmecisi R.Ü. arasında dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bulut, R.Ü.'nün iş yerinin kepengine sprey boyayla 'hasım' yazdı. Sabah iş yerine gelen R.Ü., kepenkteki yazıyı görünce kaldırımda Servet Bulut'u beklemeye başladı. Bir süre sonra Bulut'un iş yerine geldiğini gören R.Ü., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri Servet Bulut'un sol bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli R.Ü. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber : Yusuf YILDIZ – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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