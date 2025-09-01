Adana'da Kafeye Silahlı Saldırıda 5 Şüpheli Daha Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olan 5 şüpheli tutuklandı. Olay, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşti. Toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, kafeye silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 5 şüpheli daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta ilçedeki bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmada kurşunlanan iş yerinin sahibi ile şüpheliler arasında iş yerine ortak olma konusunda anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

Zanlı K.C.İ'nin tutuklandığı, K.B, M.E.S, M.K. ve H.H.T'nin ise işlemlerinin sürdüğü soruşturma kapsamında ekipler, olaya karıştığını belirledikleri B.Ö'yü de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, K.C.İ'nin tutuklandığı, şüpheliler K.B, M.E.S, M.K. ve H.H.T'nin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorum sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en sağlıklı yiyeceği belli oldu! Binlerce besini geride bıraktı

Dünyanın en sağlıklı besini belli oldu! Binlerce yiyeceği geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.