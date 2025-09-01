Adana'da Kafeye Silahlı Saldırıda 5 Şüpheli Daha Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kafeye silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 5 şüpheli daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta ilçedeki bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmada kurşunlanan iş yerinin sahibi ile şüpheliler arasında iş yerine ortak olma konusunda anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

Zanlı K.C.İ'nin tutuklandığı, K.B, M.E.S, M.K. ve H.H.T'nin ise işlemlerinin sürdüğü soruşturma kapsamında ekipler, olaya karıştığını belirledikleri B.Ö'yü de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, K.C.İ'nin tutuklandığı, şüpheliler K.B, M.E.S, M.K. ve H.H.T'nin gözaltına alındığı kaydedilmişti.