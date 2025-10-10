Haberler

Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı: Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi

Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı: Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir kafeye dün akşam av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda kimse yaralanmazken, güvenlik kameraları saldırıyı kaydetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir kafeye av tüfeğiyle ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katındaki kafeye dün kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Kimsenin yaralanmadığı silahlı saldırıda iş yerinin duvarı ve camlarına çok sayıda saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelinin elinde av tüfeğiyle kafenin bulunduğu sokağa gelip art arda iş yerine ateş açması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
