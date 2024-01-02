Adana'da kafede yaşanan cinayetin duruşması görüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Volkan D. ile cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Bora T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Volkan D, olay günü arkadaşı Bora T. ile bir kafede buluştuklarını ve bir süre sohbet ettiklerini söyledi.

Kafeden çıktığı sırada maktul Sefa Can Donma ile karşılaştıklarını ve maktulün kendisine hakaret ettiğini savunan Volkan D, şöyle devam etti:

"Kendisinin bana küfretmesi nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Sesi duyup yanımıza gelen Bora T. tartışmayı araladı. Sonrasında maktul benden özür diledi. Bir süre daha kafede oturduktan sonra olayın gerçekleştiği fırına gittik. Fırına gitmeden önce Bora T. telefonda Mustafa isimli bir kişiyle konuştu. Mustafa, yanında 2 kişiyle fırına geldi. Bora T. ile fırında oturup konuşmaya başladılar. Sonra bizim bulunduğumuz fırına maktul Sefa Can Donma da geldi. Maktul aniden bana küfretmeye başladı. Maktulün elini beline doğru götürmesi üzerine, yanımda bulunan tabanca ile Sefa Can Donma'nın ayağına doğru ateş ettim. Benim kimseyi öldürme amacım yoktu. Olay anında kullanmış olduğum silahı polise teslim ettim. Bora T. beni bu olaya azmettirmedi. Suçlamayı bu anlattığım şekilde kabul ediyorum."

Sanık Bora T. ise Volkan D'yi suça azmettirmediğini ileri sürerek, "Fırında masada oturduğumuz sırada Sefa Can Donma, Volkan D'ye hitaben küfretti. Sonrasında silah sesi duydum. Ben kesinlikle 'bunlara sık' şeklinde talimat vermedim. Maktul ile hiçbir tanışıklığım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, beyanı alınmayan tanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki kafede, 3 Temmuz 2023'de çıkan tartışmada, Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla Volkan D, 5 Temmuz 2023'de, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Bora T. ise 2 Eylül 2023'de tutuklanmıştı.