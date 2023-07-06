Adana'da kafede silahlı saldırı sonucu genç hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir kafede, 3 gün önce tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu genç, yaşamını yitirdi. Olayın ardından zanlı yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir kafede, 3 gün önce tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu genç, yaşamını yitirdi.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede 3 Temmuz'da arkadaşı Volkan D. (32) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Sefa Can Donma (25) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Donma'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla firari cinayet zanlısı Volkan D'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki bir kafede 3 Temmuz'da Sefa Can Donma, yanına gelen arkadaşı Volkan D. tarafından tabancayla vurulmuştu. Ağır yaralanan Donma, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.