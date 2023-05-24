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Adana'da 'kafa atarak' bir kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Adana'da "kafa atarak" bir kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı kişiye "kafa atarak" ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı kişiye "kafa atarak" ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan ilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta Erkin Karaaslan'ı (56) sokakta hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Karaaslan tüm müdahalelere rağmen 22 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Karaaslan'ın ölümünü şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla maktulün, komşusunun akrabası Caner Z. (39) ile sokakta kavga ettiğini tespit etti.

Kavga sırasında Caner Z'nin kafa atarak Karaaslan'ı yaralayıp kaçtığını belirleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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