Adana'da Kadının Cep Telefonu Çalındı, Şüpheli Yakalandı

ADANA'da Abdurrahman D. (37), alışverişe çıkan D.Y. (23) isimli kadını takip edip, çantasındaki cep telefonunu çaldı. Aynı bölgede yürürken yakalanan Abdurrahman D. ifadesinde telefonu tanımadığı birine sattığını öne sürdü.

Olay, 25 Temmuz'da saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte alışveriş yapan D.Y., eve dönmek için otobüs durağına doğru yürürken kendisini takip eden kişi sırt çantasındaki cep telefonunu çaldı. Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Eve döndüğünde cep telefonunun çalındığını fark eden D.Y., polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, D.Y.'nin yürüdüğü güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdurrahman D. olduğunu tespit etti. Polis, Abdurrahman D.'yi Sefa Özler Caddesi'nde yürürken yakaladı. Emniyete götürülen Abdurrahman D., ifadesinde, suçunu itiraf edip cep telefonunu tanımadığı birine sattığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.