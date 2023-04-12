Adana'da kadın ve çocukların, akrabalarının evine taşlı sopalı saldırısı kamerada
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadın ve çocukların, akrabalarına ait eve taş ve sopayla zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadın ve çocukların, akrabalarına ait eve taş ve sopayla zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Levent Mahallesi'nde Vahide K'ye ait müstakil eve, akrabası olan kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.
Saldırıda, evdeki eşyaların büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi.
Eve saldıran kişilerin, Vahide K'nin kızıyla evli olan oğullarının yaklaşık 3 ay önce intihar etmesinden bu aileyi sorumlu tutarak olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Kadın ve çocukların eve taş ve sopayla saldırıda bulunması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel