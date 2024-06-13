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Adana'da Kadın Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı

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Adana'da motosikletli şüpheliler, bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA'da motosikletli şüpheliler, dün gece bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Mağazaya 14 kurşunun isabet ettiğini belirleyen polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli şüpheliler, Süleyman Ağırman'ın kadın giyim mağazasına tabancayla ateş açıp, bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerini açan Ağırman, cam ve kepenkte kurşun izlerini görüp, polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, iş yerine 14 kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Polisin, ifadesine başvurduğu Ağırman, husumetlisinin olmadığını, saldırıyı düzenleyenin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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