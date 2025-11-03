Haberler

Adana'da Kadın Girişimciler Doğal Sabun Üretimine Başladı

Güncelleme:
Adana'da, üç kadın girişimci ile 25 istihdam ettikleri kadın, kooperatif destekleriyle 11 çeşit doğal sabun üretiyor. Hedefleri, fabrika kurarak daha fazla üretim ve istihdam sağlamak.

Adana'da devlet desteğiyle kooperatif kuran üç girişimci, istihdam ettikleri 25 kadınla 11 çeşit doğal sabun üretiyor.

Emekli memur 62 yaşındaki Tülay Kümber ile 15 yıllık yakın arkadaşları 55 yaşındaki Fatma Ülger ve 65 yaşındaki Asena Dede, 5 yıl önce iş hayatına atılmaya karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na başvuran kadınlar, aldıkları destekle 2020'de temizlik kooperatifi kurdu.

İstihdam ettikleri kadınlarla evleri temizleyen yakın arkadaşlar, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında verilen ekipmanlarla kapasitesi büyüyen "Çalışkan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nde doğal sabun üretimine de başladı.

Marka patenti alan girişimciler, merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'ndeki atölyede defne, ardıç katranı, bıttım, gül ve lavanta gibi yağlardan 11 çeşit doğal sabun üretiyor.

Sabunları Adana ve çevre illerdeki müşterilere satan kadınlar, fabrika kurup daha fazla üretime ve istihdama ulaşmayı hedefliyor.

"Kenetlenerek büyüyoruz, büyüdükçe de güçleniyoruz"

Tülay Kümber, AA muhabirine, 15 yıllık arkadaşlıklarını ortak iş kurarak taçlandırdıklarını ve 25 kadına çalışma imkanı sunduklarını söyledi.

Dostlarıyla aynı çatı altında çalıştığı için mutlu olduğunu dile getiren Kümber, "Yakın arkadaşlarımla bu işi yapmak kadar güzel bir zevk yok. Birbirimize çok güveniyoruz. Kenetlenerek büyüyoruz, büyüdükçe de güçleniyoruz." dedi.

Kümber, hem doğa dostu üretim yaptıklarını hem de kadın emeğine değer kattıklarını anlattı.

Atölyeye gelemeyen kadınlara evde sabun paketleme işi verdiklerini belirten Kümber, "Kadınlara istihdam sağlıyoruz ve para kazanıyorlar. Daha da yükseğe çıkmak istiyor, fabrika kurana kadar devam etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Fatma Ülger de arkadaşlarının yönlendirmesiyle iş hayatına atıldığını ifade etti.

Zorlandıkları zamanlarda birbirlerini motive ettiklerini aktaran Ülger, şöyle konuştu:

"İlk zamanlarda nasıl üreteceğimizi bilmediğimiz için 2 çeşitle başladık. Şu anda ise 11 çeşit sabuna ulaştık. Çeşit arttıkça da istihdam gelişti. Üç arkadaş birbirimize kenetlendik. Üretimi artırmak ve daha fazla istihdam sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz."

Asena Dede, hemcinsleriyle birbirlerine destek olduklarını vurgulayarak, "Yaptığımız işin üzerine ne katabileceğimizi istişare ediyoruz. Adım adım büyümeye başladık. İnşallah daha çok ses getireceğiz ve hemcinslerimize daha fazla yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

