Adana'da kaçan otomobili kovalarken kaza sonucu yaralanan polislere hakaret eden şüpheli yakalandı

Adana'da kaçan otomobili kovalarken kaza sonucu ağır yaralan iki polise sosyal medyadan hakaret ettiği öne sürülerek yakalanan şüpheli "ben telefonumu parkta tanımadığım birine vermiştim. O hakaret etti. İnsanlar çok kötü olmuş bu devirde kimseye yardım etmeyeceksin" diyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.

Adana'da kaçan otomobili kovalarken kaza sonucu ağır yaralan iki polise sosyal medyadan hakaret ettiği öne sürülerek yakalanan şüpheli "ben telefonumu parkta tanımadığım birine vermiştim. O hakaret etti. İnsanlar çok kötü olmuş bu devirde kimseye yardım etmeyeceksin" diyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaza, 10 Haziran günü saat 22.40 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Motosikletin takibe alan motosikletli Yunus ekibi, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan polis memurları Gökhan G. ile Ahmet Ç. ağır yaralandı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polisler Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Hırsızlık ve mala zarar vermeden kaydı çıktı

Olayın ardından bir sosyal medya hesabında kaza ile yapılan paylaşımın altına, "Oh olsun polislere, müstahak. İnşallah ölürler. İşleri güçleri zayıf insanlar da güçlerini gösteriyorlar. Kalbim rahatlıyor böyle olunca" şeklinde yorum yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekibi, yorumu yapan kişinin, 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından kaydı bulunan İbrahim B. (27) olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli, Gasp Büro Amirliği ekiplerince Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, "Parkta otururken, tanımadığım bir kişi yanıma gelip, annesini aramak istediğini söyledi. Ben de cep telefonumu verdim. Uzaklaştıktan bir süre sonra telefonumu geri verdi. Onun yazdığını düşünüyorum. İnsanlar çok kötü olmuş. Bu devirde kimseye yardım etmeyeceksin" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'hakaret' suçundan adliyeye sevk edilen İbrahim B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ADANA