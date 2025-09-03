Adana'da Kaçan Araç Bisikletli Çocuğa Çarptı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, polis ekiplerinden kaçarken 9 yaşındaki bisikletli çocuğa çarpan hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı. Araçta ruhsatsız silahlar bulunduğu bildirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde görevli sivil polis ekibi, şüphelendikleri plakasız hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan araç, sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğa çarpıp yola devam etti.
Kovalamaca sırasında 5 otomobil ile elektrik direğine de çarpan araçtaki 2 şüpheli, etrafları sarıldıktan sonra yakalandı.
Araçta ruhsatsız 5 tabanca ve 1 tüfek bulundu
Araçta yapılan incelemede, ruhsatsız 5 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis merkezine götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Öte yandan şüphelilerin olduğu aracın bisikletliye çarpması, çocuğun da aracın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.