Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık, uyuşturucu kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla Yüreğir ilçesinde belirlenen 12 şüphelinin ikametinde arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 çift namlulu tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 92 tabanca fişeği, 9 av tüfeği fişeği, muşta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 obje, 5 cep telefonu, 25 kök kenevir, 5 gram esrar ve 50 bin liralık senet ele geçirildi.

Ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Silah, Adana, Güncel, Haberler

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