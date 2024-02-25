Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 10 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 milyon 876 bin makaron, 264 cep telefonu ve 501 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Adana'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-22 Şubat'ta kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 9 milyon 876 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 264 cep telefonu ve 501 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.