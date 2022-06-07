Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Haberler

Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iş yeri ve araçlarında kaçak ürünler bulundurduğunu belirlediği zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, gümrük kaçağı 425 elektronik sigara, 317 elektronik sigara likiti, 5 bin 845 puro, 3 bin 560 paket sigara, 7 kilo 122 gram pipo tütünü, 14 bin 486 cinsel içerikli ürün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Güncel Güncel Haberler

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