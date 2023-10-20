Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında ve uygulamalarda gümrük kaçağı 1 milyon 620 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 440 bin makaron ele geçirildi. Operasyonla ilgili 2 kişi yakalandı.

Adana'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 620 Bin Sigara ve 2 Milyon 440 Bin Makaron Ele Geçirildi

Adana'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda ve uygulamalarda gümrük kaçağı 1 milyon 620 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 440 bin makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kent genelinde kaçak sigara ticareti yapan kişilere yönelik belirledikleri adreslere ve uygulama noktasındaki şüphelendiği araçları durdurdu.

Adreslere yapılan baskınlarda ve uygulama noktalarında durdurulan araçlarda gümrük kaçağı 1 milyon 620 bin doldurulmuş sigara ve 2 milyon 440 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından emniyete sevk edildi. - ADANA