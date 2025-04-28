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Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı
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Adana'da düzenlenen operasyonda kaçak alkol üretimi ve ticaretiyle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 460 litre etil alkol, kaçak içkiler ve alkol üretimi için gerekli malzemeler ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 460 litre etil alkol, 200 litre ve 60 şişe kaçak içki ile 480 aroma verici alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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