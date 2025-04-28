Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 460 litre etil alkol, 200 litre ve 60 şişe kaçak içki ile 480 aroma verici alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.