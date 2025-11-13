Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 80 Cep Telefonu ve 4.500 Paket Sigara Ele Geçirildi
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda iki tır ve bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı olarak 80 cep telefonu, 4.500 paket sigara ve 235 elektronik sigara bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurduğu iki tır ve bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Araçlarda, gümrük kaçağı 80 cep telefonu, 4 bin 500 paket sigara ve 235 elektronik sigara ele geçirildi.
Polis, kaçakçılıkla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
