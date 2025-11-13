Haberler

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 80 Cep Telefonu ve 4.500 Paket Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 80 Cep Telefonu ve 4.500 Paket Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda iki tır ve bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı olarak 80 cep telefonu, 4.500 paket sigara ve 235 elektronik sigara bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da iki tır ve bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 80 cep telefonu, 4 bin 500 paket sigara ve 235 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurduğu iki tır ve bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Araçlarda, gümrük kaçağı 80 cep telefonu, 4 bin 500 paket sigara ve 235 elektronik sigara ele geçirildi.

Polis, kaçakçılıkla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi

Aldığı haber sonrası gözü döndü, market çalışanını öldüresiye dövdü
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.