Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 milyon 425 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu değerlendirdikleri bir tırı Seyhan ilçesinde, "canlı hayvan nakil aracı" yazılı bir kamyoneti de Yüreğir ilçesinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda tütün doldurulmuş 7 milyon 425 bin kaçak makaron bulundu.

Bunun üzerine tır sürücüsü D.A. ile kamyonet sürücüsü R.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.