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Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı
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Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 150 bin tütün doldurulmuş makaron, 635 kilogram tütün ve 1000 paket sigara ele geçirdi.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki 2 ikametgah ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerdeki aramalarda 150 bini tütün doldurulmuş 1 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 635 kilogram tütün, 1000 paket sigara ve 2 makaron doldurma makinesi ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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