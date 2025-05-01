Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
Adana'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, polis ekipleri tarafından 6 ton kıyılmış tütün, 4 bin 680 paket sigara ve 229 kilogram çay ele geçirildi. Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Ekipler, araçtaki incelemede kaçak 6 ton 180 kilogram kıyılmış tütün buldu.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ceyhan ilçesinde durdurulan bir panelvanda da 4 bin 680 paket sigara ve 229 kilogram çay ele geçirildi.
Ekipler, 2 araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel