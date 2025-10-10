Haberler

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Zanlı Gözaltında

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı. 20 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda büyük miktarda kaçak tütün ve sigara ürünleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunu işleyenlere yönelik kentte 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak 56 bin 700'ü tütün doldurulmuş 925 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 ton 263 kilogram tütün, 85 kilogram nargile tütünü, 1954 paket sigara, 129 elektronik sigara likidi, 16 cep telefonu, 138 sanayi ve piknik tüpü ele geçirildi, 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, KOM ekiplerinin adreslerde arama yapması ve kaçak ürünleri bulması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
