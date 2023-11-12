Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da polis yaptığı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı elektronik eşya satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, gümrük kaçağı 417 cep telefonu, 28 kulaklık, 40 akıllı kol saat, 9 elektrikli ev aleti ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA