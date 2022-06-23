Kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kaçak olduğu belirlenen yapılar iş makineleriyle yıkıldı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kaçak olduğu belirlenen yapılar iş makineleriyle yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında 333 konutun yapılacağı Göl Mahallesi'nde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Çevik kuvvet ve zabıta ekipleri, yıkımın gerçekleştirildiği bölgede güvenlik önlemi aldı. AA / Koray Kılıç - Güncel Güncel Haberler

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