Haberler ›› Güncel ›› Adana'da Kaçak Ürün Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da Kaçak Ürün Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6 iş yerine operasyon düzenledi. İşyerinde kaçak 417 cep telefonu, 28 kablosuz kulaklık, 40 akıllı kol saati ve 9 elektrikli ev aleti bulundu. Bu suç unsurlarına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.