Adana'da kaçakçılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, kaçak ürünlerin bulunduğu ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 29 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler arasında çok sayıda tütün, sigara, elektronik sigara ve cinsel içerikli ürün bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği çok sayıda ev ve iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak 20 bini tütün doldurulmuş 229 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 45 bin sigara sarma kağıdı, 9 bin 850 paket sigara, 30 elektronik sigara, 98 elektronik sigara likidi, 282 kilogram kıyılmış tütün, 90 kilogram nargile tütünü, 769 puro, 21,5 litre içki ve 210 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
