Adana'da Kaçak Tütün ve Cep Telefonu Operasyonu: 4 Gözaltı
Adana'da düzenlenen operasyonda, kaçak olarak taşınan 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirildi. İki tır ve iki hafif ticari araçta gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen 2 tır ve 2 hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlarda kaçak 1 ton kıyılmış tütün ve 200 cep telefonu ele geçiren ekipler, 4 sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel