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Adana'da Kaçak Tütün ve Cep Telefonu Operasyonu: 4 Gözaltı

Adana'da Kaçak Tütün ve Cep Telefonu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Adana'da düzenlenen operasyonda, kaçak olarak taşınan 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirildi. İki tır ve iki hafif ticari araçta gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen 2 tır ve 2 hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlarda kaçak 1 ton kıyılmış tütün ve 200 cep telefonu ele geçiren ekipler, 4 sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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