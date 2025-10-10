Haberler

Adana'da Kaçak Tütün Operasyonu: 20 Gözaltı

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda 2 ton kaçak tütün ile binlerce makaron ve elektronik sigara ele geçirildi. 20 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda 869 bin 200 makaron, 56 bin 700 doldurulmuş sigara, 2 ton 263 kilogram kıyılmış tütün, bin 954 paket bandrolsüz sigara, 85 kilogram nargile tütünü, 129 elektronik sigara likidi, 16 akıllı telefon, 138 kaçak doldurulmuş tüp ve 3 hava kompresörü ele geçirildi. Ayrıca LPG dolumunda kullanılan çok sayıda malzeme bulundu. Gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
