Adana'da Kaçak Tütün Operasyonu: 12 Milyon Makaron Ele Geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 9 milyon 250 bin TL olan 12 milyon 410 bin gümrük kaçağı makaron ve yüklü miktarda tütün malzemesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda tütün ürünlerinin getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, uzun süre takip ettikleri araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon 250 bin TL olan 12 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron, gümrük kaçağı 7 bin 690 paket sigara, 725 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Yusuf YILDIZ – Kamera: Adana,