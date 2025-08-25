Adana'da Kaçak Tütün Operasyonu: 12 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen operasyonda 12 milyon adet gümrük kaçağı makaron ve diğer kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 9 milyon 250 bin TL olan 12 milyon 410 bin gümrük kaçağı makaron ve yüklü miktarda tütün malzemesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda tütün ürünlerinin getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, uzun süre takip ettikleri araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon 250 bin TL olan 12 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron, gümrük kaçağı 7 bin 690 paket sigara, 725 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Yusuf YILDIZ – Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen'den 'Her şey yolunda' paylaşımı

Şiddet iddialarının ardından Fahriye Evcen'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.