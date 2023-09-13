Adana'da Kaçak Silah Üretimi Yapanlara Operasyon: 45 Tabanca Ele Geçirildi

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kaçak silah üretimi yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda kurusıkıdan dönüştürülmüş 45 tabanca ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir evde kaçak silah atölyesi kurulduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilip, ateşli silaha dönüştürüldüğünü, ardından da satışının yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Cumali K., ile kardeşleri Cengiz K., Mahmut K. ve suç ortakları Mahmut K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 45 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyette götürülen şüpheliler, sorgularında suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali K., Cengiz K. ve Mahmut K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ramazan K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)