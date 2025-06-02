Adana'da Kaçak Silah Ticareti İddianamesi Hazırlandı

Adana'da Kaçak Silah Ticareti İddianamesi Hazırlandı
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Adana'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 sanık hakkında 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Operasyon sonrasında ruhsatsız silah ve imalat malzemeleri ele geçirildi.

Adana'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonun ardından 31 Ekim 2024'te tutuklanan B.A, M.A. ve U.A. ile tutuksuz S.Ö. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanıkların "silah kaçakçılığı ve ticareti " suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince M.A'nın ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, 12 fişek ve 7 tabanca mermisi bulunduğu, S.Ö. adına kayıtlı otomobilin bagajında da ruhsatsız 40 Glock marka tabanca ile 40 şarjör ele geçirildiği belirtildi.

Evde, matkap, tabanca gövdesi, tetik tertibatı, mengene ve kapak takımı gibi silah imalatında kullanılan malzemeler bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıkların telefonlarındaki yazışmalardaki incelemede M.A. ve S.Ö'nün silahların satışı için B.A. ve U.A. ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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