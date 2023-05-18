Adana'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı

Adana Ceyhan'da yapılan denetimde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 620 kilogram tütün ve 665 paket sigara bulundu. Gözaltına alınan 6 kişi ile ilgili soruşturma devam ediyor.