Adana'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı
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Adana Ceyhan'da yapılan denetimde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 620 kilogram tütün ve 665 paket sigara bulundu. Gözaltına alınan 6 kişi ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen denetimde 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde şüphe üzerine bazı araçları durdurup aradı.
Aramalarda gümrük kaçağı 620 kilogram tütün ile 665 paket sigara ele geçirildi.
Jandarma ekipleri kaçak ürünlerle ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel