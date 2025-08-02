Adana'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Adana'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda 18 bin 310 paket kaçak sigara ve 34 bin paket pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçak 18 bin 310 paket sigara ve 34 bin paket pipo tütünü ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde durdurulan saman yüklü tırda arama yaptı.

İncelemede, tırın dorsesine gizlenmiş kaçak 18 bin 310 paket sigara, 34 bin paket pipo tütünü, 3 bin 500 paket elektronik sigara kiti, 2 bin 540 tek puro ve 200 elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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