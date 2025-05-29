Adana'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama

Adana'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Adana'da düzenlenen operasyonda, 15 milyon 270 bin filtreli sigara kağıdı ile 2 bin 100 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da 15 milyon 270 bin (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen tır, panelvan, hafif ticari araç ve 2 kamyonette arama yaptı.

Araçlarda kaçak 8 milyon 250 bini tütün doldurulmuş 15 milyon 270 bin makaron ile 2 bin 100 elektronik sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak makaronlarla ilgili Selahattin S. ve Yasin B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Selahattin S. tutuklandı, Yasin B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, araçlarda arama yapılması ve kaçak makaron ile elektronik sigaraların bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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