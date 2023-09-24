Adana'da Kaçak Sigara Üretimi Yapılan Eve Operasyon

Adana'da kaçak sigara üretimi yapılan bir eve düzenlenen operasyonda 420 bin makaron, 370 kilo tütün, 35 bin doldurulmuş sigara ile 3 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da kaçak sigara üretim yapılan eve düzenlenen operasyonda 420 bin makaron, 370 kilo tütün, 35 bin doldurulmuş sigara ile 3 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 420 bin makaron, 370 kilo tütün, 35 bin doldurulmuş sigara, 3 otomatik sigara doldurma makinesi ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)