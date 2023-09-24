Adana'da Kaçak Sigara Üretimi Yapılan Eve Operasyon

Adana'da yapılan operasyonda kaçak sigara üretimi yapılan bir evde 420 bin makaron ve 35 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçak sigara üretilen eve operasyon: 3 gözaltı

Kaçak sigara üretimi yapılan evde 420 bin makaron ve 35 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da kaçak sigara üretimi yapılan eve yapılan operasyonda 420 bin makaron ve 35 bin doldurulmuş sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Hadırlı Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 420 bin makaron, 35 bin doldurulmuş sigara, 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 bin sigara paketleme poşeti, 370 kilogram kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. İkamete yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.