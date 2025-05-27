Adana'da Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Tutuklama

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Tutuklama
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Adana'da gerçekleştirilen kaçak sigara ve tütün operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Operasyonda 9 bin 900 paket sigara ve 1 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi.

Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki üç araçta arama yapan ekipler, kaçak 9 bin 900 paket sigara ile 1 ton 100 kilogram tütün ele geçirdi. Bunun üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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