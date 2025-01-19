Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin Paket Ele Geçirildi
Adana'da bir tırda yapılan operasyonda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyet güçleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da bir tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen tırı takibe aldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan tırda, 5 bin 50 paket kaçak sigara bulundu.
Ekipler, tır sürücüsü ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel