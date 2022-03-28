Adana'da 2 bin 329 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da gümrük kaçağı 2 bin 329 paket sigara ile 566 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Adana'da gümrük kaçağı 2 bin 329 paket sigara ile 566 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Pozantı ilçelerinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 329 paket kaçak sigara ile 566 makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.???????
AA / Koray Kılıç - Güncel