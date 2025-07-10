Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 19 Bin Paket Ele Geçirildi
Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda, tankerde gizlenmiş 19 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tankerde 19 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara bulunduğu belirlenen tankeri durdurdu.
Araçta yapılan aramada tankerin çeşitli kısımlarına gizlenmiş 19 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel