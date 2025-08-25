Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 12 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 12 milyon 410 bin makaron, 725 kilogram tütün ve 7 bin 690 paket sigara ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen tır, kamyonet ve panelvanı durdurdu.

Araçlarda 12 milyon 410 bin makaron, 725 kilogram tütün ve 7 bin 690 paket sigara bulan ekipler, 3 sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
