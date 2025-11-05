Haberler

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 105 Bin Paket Ele Geçirildi

Adana'daki bir otoyolda durdurulan kamyonda, taklit marka olduğu belirlenen 105 bin paket kaçak sigara bulundu. Sürücü E.C. tutuklandı, taklit sigara markasının yıllık vergi kaybı 10 milyar lira olarak açıklandı.

ADANA'da otoyolda durdurulan kamyonda, taklit marka olduğu belirlenen 105 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü E.C. tutuklandı. Taklit sigara markasının, yıllık yaklaşık 10 milyar lira vergi kaybına neden olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisiyle çalışma başlattı. Polis ekiplerinin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı şüpheli kamyon, Seyhan ilçesinde önü kesilip durduruldu. Sürücü E.C. ile yanındaki E.T.'nin indirildiği kamyonda arama yapan polis, kaçak olarak üretilen sigaraların, piyasadaki sigara markasının taklidi olan paketlere yerleştirildiğini saptadı. Kamyondaki karton kutularda 105 bin paket sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan taklit sigara markasının Türkiye'de yüzde 2'lik pazar payına sahip olduğu ve yıllık yaklaşık 10 milyar lira vergi kaybına neden olduğu belirtildi.

