Adana'da Kaçak Sigara İmalatı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara malzemesi ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.