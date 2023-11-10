Adana'da Kaçak Makaron ve Sigara Operasyonu

Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 112,5 milyon adet makaron ile 5 milyon 130 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden B.K. tutuklandı, Z.E.D. ise adli kontrolle serbest kaldı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda; gümrük kaçağı 112,5 milyon adet makaron ile 5 milyon 130 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden B.K. tutuklandı, Z.E.D. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli B.K'nin deposuna operasyon düzenledi. Yapılan aramada gümrük kaçağı 112,5 milyon makaron ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, kent girişinde şüpheli olarak görülen kamyon ve kamyonette yaptıkları aramada; 5 milyon 130 bin kaçak doldurulmuş sigara buldu. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.